جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ



نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة تدريبية عن مكافحة الفساد ورؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك ضمن حزمة البرامج التدريبية لشهر يوليو ٢٠٢٠، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وأوضحت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أن هذه الدورات تهدف لتنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات والكليات كُلً وفق تخصصه.حاضر في البرنامج التدريبي الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد فى الجامعة، ويتضمن البرنامج تعريف عضو هيئة التدريس باهداف البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنها التعريف برؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المختلفة والتي تتضمن مكافحة الفساد من خلال رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة.واستعرض البرنامج اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد ومنها إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وناقش البرنامج تعريف الفساد وانواعه وآثاره السلبية.وانتهي البرنامج باستعراض مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والميثاق الاخلاقي لعضو هيئة التدريس والميثاق الاخلاقي للطالب الجامعي كاحدى ادوات ضبط الاداء والسلوك الوظيفي والاخلاقي داخل اسوار الجامعة لاعلاء قيم النزاهة والشفافية.