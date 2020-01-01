"حساسين": سيناء ستكون من أهم المناطق العالمية الجاذبة للاستثمار

السبت 25/يوليه/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
الفجر
أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي أكد فيها أنه تم التوافق على مجموعة من الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء وذلك بعد قيام وزارة الزراعة بتنفيذ حصر استكشافي للأراضي الصالحة للزراعة وإجراء الدراسات والمعاينة الميدانية لجميع الأراضي القابلة للزراعة في مناطق شمال ووسط سيناء.

وطلب " حساسين " في بيان اليوم السبت، من الوزراء المختصين سرعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بالخطوط الناقلة للمياه والروافع التي ستروى هذه الاراضي وكذا الترع وإقامة مجتمعات عمرانية لمن سيسكنون في هذه المناطق التي تتوافر بها الاراضي الصالحة للزراعة مؤكدا ان تنفيذ هذه التكليفات يكفل جذب ملايين المواطنين من الدلتا والوادى إلى سيناء للمشاركة في تملك هذه المشروعات.

وقال الدكتور سعيد حساسين: إن سيناء اصبحت مؤهلة لجذب ملايين المواطنين من الوادي والدلتا بعد المشروعات القومية الكبرى التى انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط سيناء بالوادي والدلتا وفي مقدمتها مشروعات الانفاق والكباري وشبكة الطرق مؤكدا ان سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق العالمية الواعدة اقتصاديا والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيناء حساسين بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على طلب سموحة

منذ ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع «نجم بيراميدز».. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

02:32 م

عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

01:34 م

عاجل.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً