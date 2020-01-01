بـ"10 لفافات بانجو وربع مليون جنيه".. سقوط أحد أباطرة الكيف في أطفيح

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط واحد من أخطر تجار الكيف بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وبحوزته 10 لفافات كبيرة من مخدر البانجو، وأكثر من ربع مليون جنيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أعدت مأمورية وتمكنت القوات من القبض عليه حال قيامة بالإتجار في المواد المخدرة (البانجو المخدر) وعثر بحوزته 10 لفافة كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو، هاتف محمول، مبلغ 265 ألف جنية مصري.



وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وجاري العرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.



وتمكنت مديرية أمن الجيزة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ارتكب 14 حادث سرقة هواتف محمولة من المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطليّن – لهما معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطرق العامة باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" مُتخذان من دائرة قسم شرطة الجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما



واعترفا بارتكابهما 14 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا ضبط (مالك محلات دراجات نارية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامه بتأجير الدراجات النارية للمتهمان وعلمه بإستخدامها فى إرتكاب تلك الوقائع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

