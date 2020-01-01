عاجل.. البرلمان الصومالي يسحب الثقة من الحكومة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
وكالات

أفادت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية، اليوم السبت، بأن البرلمان الصومالي وافق على مقترح بسحب الثقة من حكومة حسن علي خيري.

 

وقال رئيس البرلمان الصومالي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إن المجلس أقال رئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.

 

وبحسب الوكالة الصومالية، وافق 170 نائبًا على مقترح سحب الثقة من الحكومة بينما اعترض ثمانية نواب.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، في بيان لها، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ألفين و 997 حالة.

 

وأوضحت الصحة الصومالية أنه سُجل تعافي 41 مريضاً من الفيروس ليصبح عدد المتعافين 1014 شخصاً، ولفت البيان النظر إلى وفاة 92 شخصاً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

 

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