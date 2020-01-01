رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقنا

السبت 25/يوليه/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
الفجر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة قنا.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظات الصعيد.

وأكد شعراوي، أن عدد القرى التي شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة قنا، وصلت إلى 12 قرية، باستثمارات تقدر بـ 106.3 ملايين جنيه، يستفيد منها نحو 168 ألف مستفيد.

وأشار، إلى المشروعات المدرجة في عدد من القطاعات، بالقرى المستهدفة بمحافظة قنا، حيث تشهد قرية العمرة مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بواقع 4 آلاف متر، بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وتنفيذ 12 فصلا دراسيا جديدا بمديرية العمرة الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفي قرية الشرقي سمهود، يتم تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء تشمل إقامة محولات وأكشاك لتدعيم القدرة الكهربائية، ومد كابلات جهد متوسط، وتنفيذ أعمدة جهد منخفض، وكابلات جهد منخفض، وفي قرية الحبيلات الغربية، يتم مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 2400 متر، بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.

ولفت شعراوي، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تشهد في قرية سمهود تنفيذ مشروعات في قطاع التربية والتعليم منها تعلية وتوسيع مدرسة سمهود الإبتدائية المُشتركة، بعدد 7 فصول دراسية، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، وتشهد قرية الدهسة تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء تشمل أعمدة جهد منخفض بنحو 105 أعمدة وكشافات ليد بعدد 105 كشافات، وتشهد قرية الحاج سلام تنفيذ إصلاح وتجديد مركز شباب الحاج سلام وإحلال وتجديد الملعب وعمل سور حوله، بتكلفة نحو 2 مليون جنيه.

كما تضمنت المشروعات في قرية نجع عزوز، مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بنحو 1000 متر، بتكلفة نحو مليون جنيه، وتشهد قرية نجع سعيد، تنفيذ شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية، بطول 1000 متر، بتكلفة نحو نصف مليون جنيه، أما قرية أبو مناع قبلي، فتشهد إنشاء مدرسة الفاوية الإعدادية بعدد 21 فصلا دراسيا، بتكلفة 10.6 مليون جنيه، وتستهدف 840 طالبا. وفي قرية السمطا بحري، يتم مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 4500 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة الفحيرة الإبتدائية بعدد 3 فصول دراسية، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، أما قرية السمطا القبلي فتشهد مد شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية بطول 3000 متر، بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

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