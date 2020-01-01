تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 01:21 م
المتعافون
المتعافون
إسلام أمين
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شفاء وخروج 56 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الجمعة 24 يوليو، من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4715 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير في حالات والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار الإجراءات الخاصة كافة، بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأهاب المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المقررة والتى اتخذتها الدولة للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)
تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)

أخبار تهمك

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ يوم

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي مطلوب فى البرتغال وألمانيا.. والأهلي يتمسك بشراء اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

11:12 ص

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً