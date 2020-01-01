تعافي 56 مصابا بـ كورونا وانخفاض نسبة الإصابة في البحيرة (صور)

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شفاء وخروج 56 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الجمعة 24 يوليو، من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4715 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





ومن ناحيته، أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير في حالات والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار الإجراءات الخاصة كافة، بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.





وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وأهاب المحافظ بجميع المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المقررة والتى اتخذتها الدولة للحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.



