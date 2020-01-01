فيدال يحقق أفضل معدل تهديفي له

تمكن النجم التشيلي أرتورو فيدال بعد انتهاء الدوري الإسباني، أن يحقق أفضل مواسمه التهديفية وهو في 33 من عمره، بعدما أحرز 8 أهداف في ألف و663 دقيقة خاضها مع فريقه برشلونة، بمتوسط هدف في كل 208 دقائق.









لم يتمكن لاعب الوسط من تحقيق هذا المتوسط من الأهداف في أفضل مواسمه مع يوفنتوس ففي موسم 2013-2014 أحرز فيدال 11 هدفا في الدوري الإيطالي في ألفين و441 دقيقة بمتوسط هدف في كل 222 دقيقة، فيما كان رقمه القياسي حتى هذا العام.









أما في مشواره بألمانيا، أولا مع باير ليفركوزن (من 2007 وحتى 2011) ثم مع بايرن ميونخ (من 2015 وحتى 2018) كان أفضل معدل لفيدال هدف في كل 243 دقيقة وذلك في موسم 2017-2018 بفضل إحرازه 6 أهداف في ألف و457 دقيقة خاضها.









وكان فيدال قد شهد الموسم الماضي، الأول له مع برشلونة أسوأ معدل تهديفي له منذ موسم 2009 -2010 بثلاثة أهداف في ألف و928 دقيقة أي هدف في كل 643 دقيقة. وحتى الآن لم يحرز فيدال أي هدف مع برشلونة في دوري الأبطال الذي يستأنفه البرسا في الثامن من الشهر المقبل في إياب ثمن النهائي أمام نابولي.