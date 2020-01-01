قبل العيد.. 4 تحركات لإراحة المواطنين خلال السفر

استعدادات خاصة يقوم بها مرفقي مترو الأنفاق والسكك الحديدية خلال الفترة الحالية، لتسهيل الأمور على المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأدى انتشار الفيروس، إلى أهمية تسيير قطارات وعربات مترو للحد من الزحام في فترة العيد، لذا اتخذت إداراتي مترو الأنفاق والسكك الحديدية عدد من القرارات من أجل احتواء الأزمة، ويقدم "الفجر" تلك التحركات في السطور الأتية:





- في مترو الأنفاق هناك استعدادات لعيد الأضحى المبارك، بالدفع بقطارات إضافية على القطارات المقررة لتفادى أي زحام، مع انتشار فرق الصيانة للتدخل السريع لإصلاح أي عطل، وفقا لما أعلنه المهندس عصام منير، نائب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.





- المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم تشغيل 78 قطارا مكيفا و76 قطارا مميزا، و180 عربة علاوة، مؤكدا أنه يوجد 800 شباك داخل المحطات لبيع التذاكر، مؤكدا أنها متاحة للحجز على مدار 24 ساعة، بجانب إمكانية الحجز طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، والموبايل الأبلكيشن، بالإضافة لـ 33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى، لتيسير على الركاب.





- قررت وزارة النقل تشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة ضمن خطة التشغيل في عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب.





- لتفادي رفع الأجرة في مواقف المحافظات، قامت هيئات النقل بعدة إجراءات على رأسها التشديد على إنتظام العمل بجميع مواقف السيارات على مختلف المحافظات، مع الالتزام بخطوط السير المحددة، التشديد على إنتظام العمل بجميع مواقف السيارات على مختلف المحافظات، مع الالتزام بخطوط السير المحددة، بجانب التشديد على إنتظام العمل بجميع مواقف السيارات على مختلف المحافظات، مع الالتزام بخطوط السير المحددة.





وفي وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدٍ الأربعاء، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن ‎وقفة عرفات يوم الخميس 30 من يوليو الجاري، وبالتالي ف‎أول أيام عيد الأضحى سيكون الجمعة 10 من ذي الحجة الموافق 31 يوليو ‪2020‬م.











