غدًا.. اختبارات لطلاب الفيوم المتقدمين لمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

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قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، أنه سوف تجري المدرسة الفنية المتقدمة لكتنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، إمتحانات للمتقدمين من أبناء محافظة الفيوم، غدا الأحد وبعد غد الاثنين، على فترتين صباحية ومسائية.



وأكد وكيل تعليم الفيوم، أن الامتحانات ستنعقد بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة دمو، وحسب الجدول المعلن أمام كل طالب بالجدول.



حيث حصلت بوابة " الفجر " على نسخة من الكشوف التى ورد بها أسماء الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة من أبناء المحافظة بالفترتين الصباحية والمسائية، وأماكن التى سوف يتم بها الامتحان للطلاب بمختلف المراكز.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كوروناالمستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

