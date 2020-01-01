تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 25/يوليه/2020 - 01:08 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في فلسطين،  ظهر اليوم السبت، حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 33.2% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 66.2%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى تسجيل حالة وفاة و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و627 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و235 حالة تعاف من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابات، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.

 

وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.

 

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم تعود الأولى لمواطنة 68 عاما من بيت عوا، والثانية لمواطن 54 عاما من مدينة الخليل، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.

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