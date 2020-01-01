الأهلي يعود للتدريبات غدًا استعدادًا الجونة وديًا

السبت 25/يوليه/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الجونة، وديًا.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم السبت، عقب الفوز على سموحة، وديًا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الجونة، يوم 28 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري العام المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل، في إطار منافسات الدوري العام، وتنتظره مباراة قوية أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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