برلماني يقترح تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي مرضى مستشفى أبو الريش

السبت 25/يوليه/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
الفجر
اقترح رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي أطفال مرضى مستشفى أبو الريش.

وأكد النائب في بيان، اليوم السبت، أن محافظة القاهرة شهدت أعمال إزالة بمنطقة الطيبي بحى السيدة زينب والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان تمهيدًا لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأوضح أنه على الجانب الآخر تأسست مستشف أبو الريش للأطفال استجابة لمبادرة الحكومة المصرية لتحسين معايير الرعاية الصحية للأطفال، وعلى الرغم من كونها صرح كبير إلا أن هناك كثير من المرضى ينتظرون خارج المستشفى طويلا للدخول، وكذلك انتظار الأهالى وافتراشهم أرض الشارع انتظارًا للدخول.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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