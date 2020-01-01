"عايشة بيك" تعرف على تفاصيل أغنية مروة ناجي الجديدة



الأغنية من كلمات الشاعر هاني عبد الرحمن إبراهيم، وألحان محمد صبري، وتوزيع محمد شفيق.



وسجلت أيضًا مروة، منذ فترة أغنية جديدة تحمل عنوان "أنت وبختك"،وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع عمر إسماعيل.



جدير بالذكر أن مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب فى لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدي..







انتهت المطربة مروة ناجي، من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "عايشة بيك "، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".