3 أغسطس.. كنائس إيبارشية نجع حمادي تستأنف فتح أبوابها أمام المصلين
السبت 25/يوليه/2020 - 12:55 م
حازم رفعت
أعلنت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استئناف فتح أبواب كنائسها لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 3 شهور أمام المصلين وإقامة القداسات والصلوات بدًا من 3 أغسطس المقبل.
وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي: إن قرار فتح أبواب كنائس الايبارشية وعودة الصلوات بها جاء تزامنًا مع قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية.
وشدد " كيرلس" في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، موضحًا أنه سيتم تسجيل بيانات الراغبين في حضور القداسات عن طريق الحجز المٌسبق من خلال كل كنيسة بصورة منفصلة مع ضرورة الأمانة نحو الأخرين.
وأكد أسقف نجع حمادي علي ضرورة عدم ذهاب أي مصلي الي الكنيسة في حالة شعوره بأعراض مرضية مهما كانت درجة الخطورة أو كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى لا يتسبب في عدوى الأخرين.
وأضاف الأنبا كيرلس، أنه يستمر العمل بالقرارات المستبقة من قبل المطرانية بشأن صلوات الجنازات والاكاليل والمعموديات، والسماح بالدخول لجميع الكنائس لكل من له تعامل مع الكنيسة في الأمور الإدارية والمالية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.
وفي سياق متصل، أعلنت كنيسة القديسة العذراء مريم بنجع حمادي اقباط المنطقة التابعة لها لسرعة ملئ استمارة حجز القداسات للراغبين في حضور الصلوات، وذلك عن طريق حضور الشخص نفسه لمليء استمارة العضوية بمساعدة خدام لجنة النظام بالكنيسة يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ 2 ظهرًا، ومن الساعة الـ 4 بعد الظهر وحتى الساعة الـ 7 مساءًا.
آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
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