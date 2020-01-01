3 أغسطس.. كنائس إيبارشية نجع حمادي تستأنف فتح أبوابها أمام المصلين

أعلنت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استئناف فتح أبواب كنائسها لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 3 شهور أمام المصلين وإقامة القداسات والصلوات بدًا من 3 أغسطس المقبل.





وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي: إن قرار فتح أبواب كنائس الايبارشية وعودة الصلوات بها جاء تزامنًا مع قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية.





وشدد " كيرلس" في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، موضحًا أنه سيتم تسجيل بيانات الراغبين في حضور القداسات عن طريق الحجز المٌسبق من خلال كل كنيسة بصورة منفصلة مع ضرورة الأمانة نحو الأخرين.





وأكد أسقف نجع حمادي علي ضرورة عدم ذهاب أي مصلي الي الكنيسة في حالة شعوره بأعراض مرضية مهما كانت درجة الخطورة أو كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى لا يتسبب في عدوى الأخرين.





وأضاف الأنبا كيرلس، أنه يستمر العمل بالقرارات المستبقة من قبل المطرانية بشأن صلوات الجنازات والاكاليل والمعموديات، والسماح بالدخول لجميع الكنائس لكل من له تعامل مع الكنيسة في الأمور الإدارية والمالية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.





وفي سياق متصل، أعلنت كنيسة القديسة العذراء مريم بنجع حمادي اقباط المنطقة التابعة لها لسرعة ملئ استمارة حجز القداسات للراغبين في حضور الصلوات، وذلك عن طريق حضور الشخص نفسه لمليء استمارة العضوية بمساعدة خدام لجنة النظام بالكنيسة يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا حتى الساعة الـ 2 ظهرًا، ومن الساعة الـ 4 بعد الظهر وحتى الساعة الـ 7 مساءًا.



