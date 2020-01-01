رمضان صبحي مطلوب فى البرتغال وألمانيا.. والأهلي يتمسك بشراء اللاعب

يسعى النادى الأهلى لحسم ملف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رمضان صبحي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي بالبقاء مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشف نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن النادى الأهلى موقفه واضح وهو شراء رمضان صبحي رغم كل العروض التى يتلقاها اللاعب من دول أوروبية .





وتحدث نادر شوقي في تصريحات على قناة "أون تايم سبورتس" ، قائلًا : "رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى للأهلي، وفي حال عدم خوضه تجربة الاحتراف سيستمر في الأهلي لأنه بيته".





وتابع "هيدرسفيلد يرغب في بيع رمضان صبحي لأن عقده سينتهي بعد موسمين، وهدفه الاستفادة المالية من بيع اللاعب".





وأضاف :"الأهلي موقفه واضح وهو شراء رمضان صبحي".





وأكمل "اجتمعت مع محمود الخطيب وأيضًا الخطيب عقد جلسة مع رمضان في شهر أبريل الماضي تم الاتفاق خلالها على الخطوط العريضة في مستقبل اللاعب".





وأتم :" "أتلقى يوميا عروضا من أندية الدوري التركي، كما وصلني عرضا من اليونان وروسيا والبرتغال وألمانيا".



