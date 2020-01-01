تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام في الدقهلية

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للمرة الأخيرة، اليوم السبت، على تخفيض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020 لمجموع 248 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مهنئا أبناءه الطلاب والطالبات.





وقال المحافظ، إن ذلك يأتي حرصا على صالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية، و إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية، لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.





ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و984 طالبًا وطالبة بنسبة 98.6%.





وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 52 طالبا للفصل الواحد موزعين على 61067 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.





وعلي صعيد اخر، علن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2020، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية كافة.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تقرر منع الإجازات والراحات للأطباء للبيطريين العاملين بالمجازر، اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجاري.





وكلف المحافظ، بتزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لإنجاز الأعمال بأقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر، مشددا علي أهمية التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر بعمل الصيانة اللازمة لها خاصه صيانه الصرف الخاص بها وأحواض الترسيب، وتزويدها بكافه أدوات ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم.





كما كلف المحافظ بتفعيل أشكال الرقابة التموينية كافة، على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.



