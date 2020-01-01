محافظ بني سويف يناقش جهود تمويل المشروعات الصغيرة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أنه يجري تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكافة الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وقال محافظ بني سويف، إن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها في هذا المجال هي الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر إستفادة من هذه الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدني وغيرها.

جاء ذلك خلال استعراضه لجهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ناقش التقرير الدوري لإدارة تنمية القرية، والذي عرضه المهندس بدر شاكر، مدير الإدارة، ويتضمن المجهودات والأعمال في مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات المنفذة من قبل الإدارة والتي استهدفت المرأة المعيلة والشباب،للعام المالي 20192020م.

وتمثلت جهود الإدارة في مجال الإقراض على النحو التالي: تم تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب "المرة المُعيلة" في قرى وعزب المحافظة، بتمويل قدره 2 مليون و184 ألف و500 جنيه من حساب حصيلة بيع المشروعات بالديوان العام، ليستفيد منها عدد 470 مواطن، بجانب تمويل 9 منافذ بيع سلع تموينية وأساسية ضمن مشروع "دكان بلدنا" وذلك بقيمة 450 ألف جنيه، وتم تنفيذ 159 مشروع لـ159 مستفيد بقيمة مليون و26 ألف و500 جنيه من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة التابع لوزارة التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية والفنية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الممول من وزارة التنمية المحلية، فقد تم تنفيذ مشروعات في قطاعي الطرق والكهرباء بـ5 قرى ضمن 130 قرية على مستوى الجمهورية بقيمة 14 مليون و62 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن المرحلة الأولى من 20192020 بينما جاري ضمن المرحلة الثانية 20202021 تنفيذ مشروعات في قطاعات: الكهرباء، ومياه الشرب، والتعليم، والخدمات لـ5 قرى ضمن 130 قرية، و3 قرى ضمن 78 قرية بتكلفة 135 مليون و250 ألف جنيها، حيث يجري الطرح والتنفيذ من خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وكشف التقرير عن أن الادارة تشترك مع إدارة التعاون الدولي والوحدة الإقتصادية في متابعة برنامج التنمية المستدامة الذي يتم في قرى: قمن العروس، والمسيد الأبيض، ونزلة الشريف، وصفط الخرسا، ومازورة، حيث يتم المسح الإقتصادي بكل قرية وتحديد الاحتياجات الفعلية لها.

وشدد المحافظ، على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في إختيار المشروعات التي تناسب إمكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم، مؤكدَا على أهمية التكامل مع جهات الإقراض الأخرى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في هذا المجال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية امن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

رمضان صبحي مطلوب فى البرتغال وألمانيا.. والأهلي يتمسك بشراء اللاعب

منذ ثلث ساعة

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: خطة عملية للحد من البطالة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

محافظ بني سويف خلال مؤتمر ريادة الأعمال: ننفذ توجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة (صور)

تفاصيل اجتماع السيسي مع "مدبولي" ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.3 مليون جنيه لمشروعات متنوعه بالوادي الجديد

مدير "تنمية المشروعات": تمويل 180 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة قنا

رئيس الوزراء: السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

11:12 ص

الزمالك يصرف النظر عن أهم صفقاته الصيفية

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً