الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)

السبت 25/يوليه/2020 - 12:48 م
سيارة
سيارة
الفجر
عقم الهلال الأحمر المصري فجر اليوم، وطهر محطة سكة حديد مصر برمسيس، وذلك ضمن الخطة الشاملة للهلال الأحمر المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات. 

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إنها المرة الثالثة التي يقوم فيها الهلال الأحمر المصري بعمليات التعقيم  والتطهير داخل محطة مصر، من خلال خمسين متطوعا من فرق الطواريء داخل الهلال الأحمر ؛ وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها عمليات التعقيم في تواجد جمهور المسافرين داخل المحطة، وهذا أدى إلى ضرورة وجود حملة للتوعية والترويج الصحي خاصة بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية التي يجب على المواطنين إتباعها لتجنب إنتشار العدوى.

وأضاف أن عمليات التعقيم والتطهير اليوم شملت البهو الرئيسي للمحطة وصالات الركاب ومنافذ صرف التذاكر والأرصفة (8،9،10،11،13،14،1،3،4) ومجمع الكافتيريات والمكاتب الإدارية بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر المصري من فريق التوعية والترويج الصحي قاموا بتوزيع الملصقات الخاصة بالتوعية الصحية بالأماكن الحيوية في جميع أروقة وأرصفة المحطة وداخل عربات القطار بإجمالي 600 بوستر و5 بنر رئيسي بحيث تكون رسائل توعوية مستمرة ومباشرة للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم  خدمات الدعم النفسي  والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322 وذلك من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)
الهلال الأحمر المصري يواصل تعقيم محطات السكك الحديدية (صور)

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