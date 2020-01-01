تعديل لوائح فورمولا1 لتتويج بطل للموسم الحالي في ظل أزمة كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
كشف تقرير إعلامي اليوم السبت أنه سيتم تعديل لوائح بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 ليتم تتويج بطل للمسابقة هذا الموسم حتى وإن أقيمت السباقات في قارتين فقط وليس ثلاث قارات كما هو منصوص عليه في اللوائح.

وأوضحت مجلة "أوتو، موتور آند سبورت" الألمانية أن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) يرغب في التعلل في ذلك بالقوة القاهرة وهي الآثار التي خلفتها أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد على روزنامة البطولة هذا الموسم.

وطبقا لميثاق (فيا) ، يتطلب تتويج بطل لفورمولا-1 أن تقام سباقات البطولة في ثلاث قارات.

ولكن (فيا) أشار إلى وجود "ظروف استثنائية"، حسبما أفاد تقرير المجلة الألمانية.

ولم تنطلق فعاليات الموسم الحالي إلا في مطلع يوليو الحالي بعد تأخير لنحو أربعة شهور بسبب أزمة "كورونا".. وأقيم أول سباقين في البطولة بالنمسا مطلع الشهر الحالي بعدما كان مقررا أن تبدأ فعاليات الموسم الحالي بالسباق الأسترالي في وسط مارس الماضي.

كما تم تقليص عدد سباقات البطولة هذا الموسم بسبب أزمة "كورونا".

وقدمت الرابطة المنظمة لبطولة فورمولا-1 روزنامة جديدة للبطولة هذا الموسم تتضمن 13 سباقا فحسب أقيمت منها ثلاثة سباقات بواقع سباقين في النمسا وسباق واحد في المجر. وتقام جميع هذه السباقات الـ13 في أوروبا ومن بينها ثلاثة سباقات جديدة في نوربرجرينج بألمانيا وبورتيماو بالبرتغال وإيمولا بإيطاليا.

ويتوقع انضمام ثلاثة سباقات في آسيا إلى هذه الروزنامة مع إقامة سباقي البحرين وأبو ظبي في نهاية الموسم إضافة إلى إمكانية إقامة سباق في فيتنام أو ماليزيا قبل هذا.

ولكن وضع أزمة كورونا في الأمريكتين يعني أن السباقات التي كانت مقررة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل لا يمكن إقامتها. كما لا يبدو أن إقامة سباقات في أفريقيا أو أستراليا أمر واقعي هذا العام.

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