خاص.. تعرف على تفاصيل أول أغنية لحمو بيكا مع روتانا

السبت 25/يوليه/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تعاقد مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية، ويتضمن العقد المبرم بين حمو، وروتانا، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والتعهد بإقامة الحفلات الغنائية له، ولكن لم يُذكر في العقد فترة زمنية تحدد مدة التعاقد بينهما.

وعلم"الفجر الفني" من مصادره تفاصيل أول أغنية لحمو بيكا من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث تحمل الأغنية عنوان"إيه الحكاية" وهي من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، ومن المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة "ليركس فيديو".

وتستعد أيضًا شركة"روتانا" لطرح أغاني أخرى لحمو بيكا، عقب أغنية"إيه الحكاية" وذلك طبقًا للعقد المبرم بينهما.

في سياق أخر أثار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حمو بيكا، ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تعثره في نطق "باتون ساليه"

وكرر حمو بيكا "باتون باليه"، ليثير ضجة ضحك داخل الستوديو بين الحضور، ولا يستطيع نطق عبارة "باتون ساليه بالسمسم هات" من أول مرة.

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