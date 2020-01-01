قبيل الانطلاق بساعات.. ماذا تعرف عن الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ؟

السبت 25/يوليه/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
في ظل التحضيرات النهائية، لانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس الشيوخ، المقرر لها غدًا الأحد، وتستمر أسبوعين، حيث تتزامن مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

توقيت الدعاية الانتخابية 
١. تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

٢. ويتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة.

٣. تستمر الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ لمدة 14 يوما.

٤. نظمت الهيئة الوطنية، الدعاية لتكون إلكترونية وعلى مواقع التواصل، والاعتماد على مكبرات الصوت.

محظورات الدعاية الانتخابية 
١. يحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.

٢. ويحظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا.

٣. ومنع الدعاية داخل المساجد.

الإنفاق
١. وضعت الهيئة الوطنية، الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

٢. الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، والقائمة المخصص لها 35 مقعدا مبلغ 5 ملايين جنيه.

التبرعات
١. يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، سواء نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية.

٢. يشترط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

٣. يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية

٤. تتولى الجهة التي تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها.

تُجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

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