سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قبلتها لمهيار خضور

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قامت الفنانة سلاف فواخرجي بالرد على الانتقادات التي واجهتها بسبب القبلة الاي بينها وبين الفنان مهيار خضور، على البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".





وتحدثت سلاف فواخرجي في أحد البرامج الفنية المُذاعة عبر قناة "الجديد"، حيث قالت أنها متقبلة لتلك الانتقادات، وأن ذلك الهجوم كان متوقعًا، ولكنها لم تتوقع أن يكون الأمر بهذه البشاعة، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص من حقهم توجيه الانتقادات لا التجريح فيها،حيث قالت:"كل شخص لديه الحق في الانتقاد وليس التجريح، ومثلما قال البعض إن البوستر جرحهم فإن الانتقادات جرحتنا أيضًا".





وأشارت سلاف فواخرجي أن ذلك الهجوم حدث لأن هذا الأمر غير معتاد عليه وجديدًا على المجتمع العربي ولم يحدث من قبل، لافتة إلى أنها لا تحتاج لدعاية أو إثارة الجدل لإنها تحب عملها وتخلص له.



وتابعت سلاف فواخرجي أن ردود الأفعال لم تكن سيئة فقط، لكن هناك فنانون قاموا بالتعليق على ذلك الأمر بطريقة حادة، بالرغم من أن القبلة قد تكون للتعبير عن شيء معين، موضحة أن زوجها وائل رمضان تعرض لهجوم شديد أكثر منها.