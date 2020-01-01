مبابي يكشف حجم إصابته أمام سانت إيتيان

تحدث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن إصابته في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان والذي توج به البي اسي جي .





وحضر المباراة، إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، الذي أبدى اهتماما خاصا بالجوهرة الفرنسية الشابة مبابي.





والتقطت وسائل الإعلام، الرئيس الفرنسي وهو يطمئن على حالة مبابي، حيث سأله قائلا: "ماذا حدث؟ هل تعرضت قدمك للكسر؟ هل ستذهب للمستشفى بعد المباراة؟".





ورد مبابي: "إنه شرخ بسيط، لا أعتقد أنني تعرضت للكسر.. سأتوجه للمستشفى لإجراء الأشعة".





واضطر مبابي لمغادرة الملعب في الدقيقة 33، بعد إصابتة نتيجة تدخل عنيف في حقه من قبل مدافع سانت إيتيان، لوي بيران، الذي تحصل على بطاقة حمراء إثر هذا التدخل.





وغادر مبابي ملعب اللقاء بين الدموع خوفا من تداعيات تلك الإصابة على مستقبله، وإمكانية عدم لحاقه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستنطلق مبارياته الشهر المقبل.





تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان، توج بكأس فرنسا بعد فوه على سانت إيتيان بهدف دون رد، من توقيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



