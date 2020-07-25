وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث

السبت 25/يوليه/2020 - 11:42 ص
الزيارة
الزيارة
أسماء قورة
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مركزي شباب الهايكستب، والسلام ثالث، في إطار زياراته الميدانية التي يقوم بها لمراكز الشباب فى مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بها والبرامج والأنشطة المقدمة

وبدأ الوزير جولته بتفقد مشروعات تطوير البنية الإنشائية بمركز شباب الهايكستب والتي تشمل حمام سباحة، ومبنى إداري، وملاعب متعددة الأغراض ليصبح المركز منشأة متكاملة الخدمات تفيد النشء والشباب.

ومن المقرر الانتهاء من حمام السباحة الجاري إنشاؤه والملاعب المتعددة خلال منتصف أغسطس المقبل، إضافة إلى استكمال تطوير التنسيق العام بالمركز، والبدء في إجراءات الطرح الاستثماري لإنشاء صالة أنشطة وقاعة أفراح ليمثلا مصدرًا إضافيًا لتوفير عوائد مالية للمركز للإنفاق على الأنشطة وصيانة المنشآت. 

وتوجه الوزير عقب ذلك إلى مركز شباب السلام ثالث حيث اطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز للوقاية من فيروس كورونا في ضوء عودة النشاط، علاوة على التعرف على معدل الإنجاز فيما يخص تطوير غرف خلع الملابس الملحقة بالملعب القانوني المطور، والمدرجات المزودة به، وكذا الدعم المطلوب لفرق كشافة المركز. 

وعرض مجلس إدارة مركز شباب السلام ثالث على الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدراسة المقدمة الخاصة بالطرح الاستثماري لإنشاء عدد 2 حمام سباحة وقاعتين أفراح، ومجموعة من المحال التجارية بسور المركز. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، أن ملف تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية يأتى في صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة، انطلاقًا من أهميتها الايجابية كمتنفس شبابي ورياضي للنشء والشباب، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تطوير أداء مجالس إدارات مراكز الشباب بما ينعكس على تطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة. 

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى المتابعة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها، ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كافة المتطلبات اللازمة ليتسنى لاعضاء مراكز الشباب ممارسة جميع الأنشطة بالمراكز، وبالتوازي تسير الوزارة في درب تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقًا لرؤية واستراتيجية عمل الوزارة.

وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث
وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث
وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث
وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث
وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث
وزير الرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث

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