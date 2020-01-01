أصحاب المراكب ومراكز الغوص بالبحر الأحمر يستغيثون برئيس الوزراء

ما زالت الأزمة بين ملاك اللنشات البحرية من جهة وبين مسؤولي محميات البحر الأحمر من جهة أخرى مستمرة، بعد أن طالب مشغلو اللنشات السياحية بمختلف أنواعها والحاصلة على ترخيص ملاحي للعمل بمدن البحر الأحمر المختلفة، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية غوص وسنوركلينج والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل وسفاري وزيارات بيئية وثقافية وطبيعية، بالاكتفاء بتحصيل رسوم الزيارة من الزائرين فقط دون اللنشات البحرية، واعتبروا أن تحصيل الرسوم من الزائرين واللنشات تمثل أعباء مالية عليهم في ظل انخفاض حركة السياحة بسبب جائحة كورونا.





واستغاثة ملاك اللنشات البحرية وبعثو بستغاثة للأجهزة المختصة برفضهم هذا القرار والازدواجية في تحصيل الرسوم، ما سيتسبب في وقف تنظيم رحلات غطس والأنشطة البحرية، بسبب وجود قرار آخر من وزارة البيئة بتطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ 10 أغسطس الماضي حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص أي تكلفة إضافية للرحلات وتحصيل مبلغ 10 دولارات للسائح و50 جنيهًا للمصري، ما يمثل ازدواجية في التحصيل ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة، حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 على تعميم رسوم الزيارة في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.





وناشد أصحاب اللنشات ومراكز الغوص ومنظمو الرحلات البحرية بالبحر الأحمر وزيرة البيئة بالوقوف بجانبهم طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذى دائما ما يؤكد على دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.





وكانت أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في وقت سابق تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية ورسوم على اللنشات والركاب بهدف تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، وقررت تخفيض الرسوم لزيارة المحميات ٥٠.% حتى مارس.



