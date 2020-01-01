أصحاب المراكب ومراكز الغوص بالبحر الأحمر يستغيثون برئيس الوزراء

السبت 25/يوليه/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
محمد طه
ما زالت الأزمة بين ملاك اللنشات البحرية من جهة وبين مسؤولي محميات البحر الأحمر من جهة أخرى مستمرة، بعد أن طالب مشغلو اللنشات السياحية بمختلف أنواعها والحاصلة على ترخيص ملاحي للعمل بمدن البحر الأحمر المختلفة، بحرفة الركوبة بالأجر بمختلف الأنشطة السياحية غوص وسنوركلينج والرحلات الخاصة بمواقع الدرافيل وسفاري وزيارات بيئية وثقافية وطبيعية، بالاكتفاء بتحصيل رسوم الزيارة من الزائرين فقط دون اللنشات البحرية، واعتبروا أن تحصيل الرسوم من الزائرين واللنشات تمثل أعباء مالية عليهم في ظل انخفاض حركة السياحة بسبب جائحة كورونا.

واستغاثة ملاك اللنشات البحرية وبعثو بستغاثة للأجهزة المختصة برفضهم هذا القرار والازدواجية في تحصيل الرسوم، ما سيتسبب في وقف تنظيم رحلات غطس والأنشطة البحرية، بسبب وجود قرار آخر من وزارة البيئة بتطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ 10 أغسطس الماضي حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص أي تكلفة إضافية للرحلات وتحصيل مبلغ 10 دولارات للسائح و50 جنيهًا للمصري، ما يمثل ازدواجية في التحصيل ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة، حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 على تعميم رسوم الزيارة في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وناشد أصحاب اللنشات ومراكز الغوص ومنظمو الرحلات البحرية بالبحر الأحمر وزيرة البيئة بالوقوف بجانبهم طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذى دائما ما يؤكد على دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

وكانت أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في وقت سابق تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية ورسوم على اللنشات والركاب بهدف تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، وقررت تخفيض الرسوم لزيارة المحميات ٥٠.% حتى مارس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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