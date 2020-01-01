كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بأكتوبر

كشفت مديريات أمن الجيزة ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بأكتوبر وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.





وتبلغ تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لأحد الأشخاص في العقد الرابع داخل شيكارة بلاستيكية أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبها جروح قطعية بالرأس.





وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد شخصية المجني (سائق "سيارة نقل" - مُقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأصل بلدته مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، وتبين أن وراء ارتكاب (سائق - مُقيم بدائرة القسم ) وقيامه بعرض سيارة المجنى عليه للبيع بثمن بخس بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته سيارة المجنى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وقرر بإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعقده العزم على قتله وسرقة سيارته، وأضاف المتهم المذكور أنه فى سبيل تنفيذ مخططه قام بتاريخ الواقعة بالإتصال بالمجنى عليه وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى مدينة الإسكندرية وعقب حضوره قام بإستدراجه إلى داخل الجراج سكنه وباغته بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثًا إصابته التى أودت بحياته وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، وعقب ذلك قام بالإستيلاء على السيارة وبيعها لأحد الأشخاص (مقاول - مُقيم بدائرة القسم) نظير مبلغ 50 ألف جنيه دون علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاد المتهم ضبط (السيارة الخاصة بالمجنى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - مبلغ 35 ألف جنيه من متحصلات بيع السيارة) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ومن ناحية أخرى، نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع انتحال صفة مفتشي تموين وااإستيلاء على البضائع من أصحاب المحال التجارية والأكشاك في الزاوية الحمراء.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قيام (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك، والإستيلاء منهم على بضائع عينية منتحلين صفة مفتشى تموين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.



