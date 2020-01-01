بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض ضد مصر واستهداف الجيش

السبت 25/يوليه/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

ونص محمود في بلاغه، أن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا فى تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركي والقطري يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وانه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات اجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وانه يعترف بتلك الخيانة علنا، مضيفا ان العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وان تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده احكام بالادانة فى تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لاحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الاشاعات والبلبلة فى اوساط المواطنين وبث اخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلى للبلاد لاثارة الرأى العام فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها، وتابع محمود ان الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل اموال مشبوهه يتلقاها من اجهزة مخابرات اجنبية والتنظيم الدولى للاخوان الارهابي.

واضاف محمود ان العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا الى ان العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للاعدام.

واكد فى بلاغه ان الاتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل فى التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى والقطرى مقابل اموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى واقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الاراضى المصرية، واخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معتز مطر حوادث بوابة الفجر الفجر اﻻخوان

أخبار تهمك

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ يوم

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

موليكا يصدم الأهلي ويختار وجهته المُقبلة

منذ أقل من ساعتين

مبابي يكشف حجم إصابته أمام سانت إيتيان

منذ 34 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

منذ ساعة

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

11:12 ص

تصريح جديد للصحة العالمية بشأن موعد إنتاج لقاح ضد كورونا

10:15 ص

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً