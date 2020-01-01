بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض ضد مصر واستهداف الجيش

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية.





ونص محمود في بلاغه، أن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا فى تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركي والقطري يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وانه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات اجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وانه يعترف بتلك الخيانة علنا، مضيفا ان العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وان تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده احكام بالادانة فى تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لاحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الاشاعات والبلبلة فى اوساط المواطنين وبث اخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلى للبلاد لاثارة الرأى العام فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها، وتابع محمود ان الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل اموال مشبوهه يتلقاها من اجهزة مخابرات اجنبية والتنظيم الدولى للاخوان الارهابي.





واضاف محمود ان العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا الى ان العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للاعدام.





واكد فى بلاغه ان الاتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل فى التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى والقطرى مقابل اموال يتلقاها بصفة دورية للاضرار بالمصالح العليا للبلاد.



