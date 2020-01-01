أصالة لوالدها الراحل: "كان ومازال وسيبقى الأهم والأغلى"

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وجهت الفنانة أصالة رسالة لوالدها الراحل، من خلال الاستوري الخاص من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أصالة صورة مرسومة لها مع والدها الفنان الراحل،ودونت عليها تعليقًا:"كان ومازال وسيبقى الأهم والأغلى أبي".



وفي سياق آخر، طرحت أصاله مؤخرًا أغنية "جيتني مكسور"، وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.



والجدير بالذكر أن أصاله طرحت مؤخرًا أغنية "الحب والسلام"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، دودوك وساكس حموصو، مكياج علاء التونسي.