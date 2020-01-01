أوكرانيا تسجل أعلى عدد يومي من الإصابات بفيروس كورونا في شهر

السبت 25/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت سلطات أوكرانيا عن 1106 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد يومي منذ 26 يونيو، عندما وصل إلى 1109، حسبما أعلن وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت.

وقال "ستيبانوف"، في مؤتمر صحفي على الإنترنت: "إنه تم إدخال 205 أشخاص إلى المستشفيات. هذا يعني أن حياتهم مهددة وعلينا أن نفهم أن هذا المرض خطير للغاية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وناشد "ستيبانوف" الناس الالتزام بالقواعد التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في الشهرين الماضيين بعد الرفع التدريجي للقيود التي بدأت في أواخر مايو.

ارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 63929 ، بما في ذلك 1590 حالة وفاة ، في حين تعافى 35497 مريضا حتى 25 يوليو.

مددت الحكومة الأوكرانية هذا الأسبوع عملية الإغلاق على مستوى الدولة حتى 31 أغسطس، مطالبة الناس بارتداء الأقنعة والالتزام بقواعد المباعدة الاجتماعية في المطاعم والأماكن العامة. في الوقت نفسه، ستسمح لمناطق منفصلة بتخفيف النظام إذا كان ذلك مبررًا.

توقع البنك المركزي الأوكراني انخفاضًا بنسبة 6٪ في الناتج المحلي الإجمالي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قيود الفيروسات التاجية في عام 2020 مقارنة بنمو 3.2٪ العام الماضي.

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