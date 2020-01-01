تركيا تعلق على رد فعل اليونان بشأن الصلاة في آيا صوفيا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، تصريحات المسؤولين اليونانيين واحتجاجًا على حرق العلم في اليونان بعد الصلاة الإسلامية الأولى منذ تسعة عقود أقيمت في آيا صوفيا في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هامي أكسوي، في بيان مكتوب: "أظهرت اليونان مرة أخرى عداوتها للإسلام وتركيا بحجة الرد على فتح مسجد آيا صوفيا للصلاة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

انتقاد يوناني لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد بعد عقود من الزمان حيث كان المتحف متحمسًا، مما يؤكد العلاقات المتوترة بين اليونان وتركيا. دقت أجراس الكنيسة في حداد في جميع أنحاء اليونان يوم الجمعة حيث انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصلاة في المبنى.

في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والأربعين لاستعادة الديمقراطية في اليونان، وصف رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بأنها "مثيرة للشغب"، واعتبر التحول "إهانة لحضارة القرن الحادي والعشرين".

ختم حفل الجمعة طموح "أردوغان" لاستعادة العبادة الإسلامية في الموقع القديم، الذي يعتبره معظم اليونانيين محوريًا في دينهم المسيحي الأرثوذكسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها أدانت بشدة التصريحات المعادية للحكومة اليونانية وأعضاء البرلمان لإثارة الرأي العام وحرق العلم التركي في مدينة ثيسالونيكي اليونانية.

وأضافت، أن آيا صوفيا تم فتحه للصلاة كمسجد يتماشى مع إرادة الشعب التركي وينتمي إلى تركيا مثل جميع الأصول الثقافية في البلاد.

تختلف اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا من المجال الجوي إلى المناطق البحرية وتقسيم قبرص عرقياً. هذا الأسبوع، تبادلا أيضًا انتقادات لاذعة حول تحديد أرففها القارية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية.

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