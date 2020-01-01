في عيد ميلادها.. الجمهور يطارد منة شلبي

السبت 25/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تصدرت الفنانة منة شلبي، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، وذلك بعدما حرص عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها، خلال الساعات القليلة الماضية.



حيث كان السيناريست تامر حبيب، من ضمن النجوم التي حرصت على تهنئتها حيث نشر مقطع فيديو جديد به مجموعة صور تجمعه بها، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".


وعلق تامر، على مقطع الفيديو قائلًا:"كل سنة وانتي طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي وبنتي وامي واختي وسندي وضهري".

وأضاف:" وعزوتي يا بنت زيزي، يا صاحبي ال...ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي انا عايزه.... باحبك حب ماحدش قبلنا عرفه ولا صادفه".

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