تفاصيل مقتل كهربائى علي يد حلاق في المنصورة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت منطقة كفر البدماص، التابعة لقسم ثان المنصورة، مصرع فني كهربائي، في نهاية العقد الثاني من عمره، علي يد حلاق، بآلة حادة مطواه لخلافات سابقة بينهم.

وتلقي اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية يفيد باستقبال مستشفي المنصورة العام "صبري. ح. ع. ح" ٢٩ سنه فني كهرباء ومقيم كفر البدماص مصابا بجرح نافذ أسفل البطن وتوفي عقب وصوله.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم ثاني المنصورة، وبسؤال شقيقه علي حفني ٣٤ سنة سائق، اتهم نجل عمته مصطفي زغلول محمد عبد الله ٣٦ سنة حلاق ومقيم كفر البدماص بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة مطواة وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات سابقة بين المتوفى ونجل خالة المتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها وتمكنت من ضبط المتهم والاداه المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمواجهت المتهم إعهرف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم، وبالعرض علي النيابة أمرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وعلي صعيد اخر تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة الطالب إسلام سعد بطعنة نافذة بالقلب وتتراوح أعمارهم مابين 16 و19 عام.

وكانت مدينة الستاموني في محافظة الدقهلية، قد شهدت مقتل طالب جامعي علي يد مجموعة من الأشخاص لدفاعة عن شرفه بعد معاكستهم لشقيقته.

وشيع الآلاف من أبناء مركز الستاموني في محافظة الدقهلية جثمان الشهيد إسلام سعد "شهيد الشهامة"، طالب بكلية حقوق جامعة المنصورة.

وبدأت الواقعة بمصرع الشاب، على يد ٤ أشخاص نشب بينهم مشاجرة علي إثر معاكستهم لشقيقته، حيث تربصوا له فى اليوم الثانى وطعنوه بالمطاوى والأسلحة البيضاء، طعنات نافذة أصابته فى قلبه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وهو يدافع عن شرف أسرته.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس، بوصول إسلام سعد ١٨ سنة، مصابًا بطعنات من سلاح أبيض، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن شابين عاكسا شقيقة المجني عليه، فقام بمعاتبتهما وحدثت مشادة كلامية بينهم، وعلى إثر ذلك تربصوا به وطعنوه بسلاح أبيض

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مقتل كهربائي حوادث حلاق يقتل كهربائي المنصورة الفجر

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