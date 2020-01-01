صفقة من العيار الثقيل معروضة على الأهلي

السبت 25/يوليه/2020 - 11:12 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام مجدي
أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن أحد شركات التسويق الرياضي عرضت على النادي الأهلي التعاقد مع أيوب الكعبي نجم نادي فورتشين الصيني في الصيف.

وأكد أحد مسئولي الأهلي أن النادي بالفعل تلقى عرض بضم الكعبي في الصيف المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

كما أشار مسئول الأهلي إلى أن الكعبي معروض على الأهلي بمبلغ بسيط لأنه أصبح لا يرغب في الاستمرار مع فريقه الصيني ويريد العودة إلى إفريقيا.

وتركت إدارة النادي الأهلي قرار التعاقد مع أيوب الكعبي إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ليحدد إذا كان في حاجة لخدمات اللاعب أم لا.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي تأجيل حسم صفقة الكعبي لبعض الوقت أملا منه في حسم صفقة جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الأيام المقبلة.

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رياضة ايوب الكعبي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ألأهلي

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