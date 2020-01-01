وزيرة الثقافة تطلق مشروع "أبطال من بلدنا"

السبت 25/يوليه/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشروع "أبطال من بلدنا" والهادف الى تحويل قصص بطولات وتضحيات ابناء القوات المسلحة والتى ضمها كتاب حكايات الولاد والارض للكاتب الصحفى محمد نبيل الى اعمال مسرحية وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض . 


قالت عبد الدايم ان مشروع ابطال من بلدنا يأتى على طريق تخليد العظماء وضمن خطوات استنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التى انطلقت منذ فجر التاريخ ، واشارت انه انطلاقا من ضرورة التعريف بتضحيات هؤلاء البواسل الذى قدموا حياتهم فداء للوطن يتم تجسيد قصص كتاب حكايات الولاد والارض فى اعمال مسرحية تطوف مختلف انحاء البلاد لإلقاء الضوء على الامجاد التى حققها ابناء القوات المسلحة بهدف المساهمة فى بناء الشخصية الوطنية ، وأضافت ان المرحلة الأولى من المشروع تضم 6 محافظات هى بورسعيد ، اسيوط ، الجيزة ، الدقهلية ، الغربية واسوان على ان يتم استكمال باقي المحافظات تباعا ، مؤكدة ان الذاكرة الوطنية تزخر بالكثير من البطولات التى قدمها ابناء مصر الذين ستبقى سيرتهم عبرة وقدوة للاجيال القادمة . 


من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة ان المشروع ينطلق في النصف الاول من شهر سبتمبر المقبل بإشراف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة وتنفذه الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة برئاسة الفنان أحمد الشافعى والتى تعمل على تقديم معالجات مسرحية لقصص بطولات كتاب حكاية الولاد والارض والتى تتناول سيرة نماذج مضيئة من رجال القوات المسلحة تعرض في مختلف ربوع مصر وتبدأ في المدينة الباسلة بورسعيد بحكاية الشهيد جندى مقاتل مصطفى خضر من اخراج محمد عشري ، وفي اسيوط تروى قصة الشهيد جندى مقاتل أبانوب ناجح مرزوق من إخراج خالد أبو ضيف ، وتشهد محافظة الجيزة حكاية الشهيد جندى محمود حامد أبو العلا من إخراج أحمد طه ، اما محافظة الدقهلية تستقبل حكاية الشهيد على على السيد من إخراج سعيد منسي ، ويتعرف ابناء محافظة الغربية على حكاية الشهيد رقيب محمد السيد اسماعيل إخراج السيد فجل ، وتعرض في اسوان حكاية الشهيد جندى عمر حسين عبد الله سنوسي من إخراج شاذلي فرح.


يذكر ان كتاب حكايات الولاد والارض من اصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج ويعد توثيق لبطولات الشهداء من الجوانب الإنسانية كما يكشف عن علاقات الشهداء بمجتمعهم من خلال شهادات حية لافراد اسرهم .

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