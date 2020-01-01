الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره بشأن ساسي

السبت 25/يوليه/2020 - 11:12 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
حسام مجدي
يستعد جماهير نادي الزمالك لتلقى مفاجأة سارة خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن التونسي فرجاني ساسي نجم خط الوسط في الفريق الأبيض.


ويحاول مسئولو الفارس الأبيض منذ فترة تجديد عقد ساسي  الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق لضمان استمراره لوقت أطول داخل النادي.


ووافق فرجاني ساسي على فكرة تجديد عقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين مقبلين خلال الأيام المقبلة ورحب بالاستمرار داخل النادي.


وتواصل ساسي مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء ليبلغه أنه موافق على تجديد عقده مع الزمالك الفترة المقبلة.


وطلب فرجاني ساسي من أمير مرتضى ألا يتحدثا في أي تفاصيل حول عقده الجديد مع الفريق قبل أن ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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