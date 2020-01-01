تطلق غدا.. 10 معلومات عن مبادرة "ما يغلاش عليك"

ساعات قليلة، وتطلق وزارة المالية المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك"، وسط انتظار المواطنين لها لتحقيق الاستفادة منها على قدر الإمكان في ظل تقديمها خصومات هائلة من شأنها أن تساعد المصريين على عملية الشراء الفترة المقبلة.





وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية تطلق غدا الأحد لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل؛ بما يُسهم فى الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "ما يغلاش عليك" التي تطرح خلال الساعات المقبلة وفق ما أعلن وزير المالية:





1- المبادرة تقدم خصومات تصل إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة.





2- "ميغلاش عليك" تكلف الدولة 12.25 مليار جنيه للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.





3- المبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.





4- تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى:WWW.MOBADRA.GOV.EG.





5- تسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.





6- هناك عدد من السلع تدخل المبادرة وهي كل الأجهزة الكهربائية وجميع الأدوات الكهربائية، والأخشاب والموبيليا، وأيضا السيراميك، والبورسلين والبويات، والملابس، والمنتجات الجلدية، وكذلك الأجهزة الإلكترونية.





7- أسعار السلع ستكون مسجلة على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة قبل تنفيذها، وهو ما يصعب فرص إعلان أي خصومات وهمية ضمن المبادرة.





8- السلع المشاركة في المبادرة ستتمتع بنسبة خصم على أسعارها بمتوسط 20%، بالاتفاق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.





9- نسب الخصم على السلع سيختلف من سلعة لأخرى حسب المنتجات وقد تصل إلى 35% في بعض السلع.





10- حاملو البطاقات التموينية سيتمتعون بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، ولكن سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%، وبذلك لا تتيح لهم المبادرة شراء بضائع سعرها في حدود الـ1000 جنيه دون دفع ثمنها بل الدعم سيكون في صورة خصم فقط.







