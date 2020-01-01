نجمي بايرن ميونخ ينتظران تحديد مصيرهما مع الفريق

فيما يرتبط اللاعبان بعقد مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم المقبل ، فقد يشهد الصيف الحالي رحيل خافي مارتينيز وجيروم بواتينج عن صفوف الفريق البافاري.





وربما لا يقتصر الأمر على مارتينيز وبواتينج ، الفائزين مع بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في 2013، حيث ركزت العديد من العناوين الإعلامية على المستقبل الغامض للاعبين ديفيد ألابا وتياجو ألكانتارا ، المرتبطين مع بايرن بعقد حتى نهاية الموسم المقبل أيضا، علما بأن ألابا أيضا كان من بين خمسة لاعبين توجوا مع الفريق بالثلاثية التاريخية في 2013 .





وأشار كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن إلى أن مستقبل قلب الدفاع بواتينج ولاعب الوسط المدافع خافي مارتينيز، اللذان يحتفلان بعيد ميلادهما الثاني والثلاثين في سبتمبر المقبل، بين أيديهما.





وقال رومينيجه : "يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان اللاعبان يرغبان في الاستمرار مع بايرن حتى نهاية عقديهما أم أنهما سيفعلان شيئا آخر قبل هذا... كل منهما تجاوز الثلاثين من عمره ، وهو الوقت الذي تبدأ في التفكير. هل ترغب في البقاء مع بايرن أو ربما تنهي مسيرتك الكروية في مكان آخر إذا كان ممكنا".





وكان بواتينج ، الذي يلعب لبايرن منذ 2011 ، على وشك الرحيل عن الفريق في 2018 و2019 ولكنه قدم أداء قويا ورائعا مع الفريق في موسم 2019 / 2020 الذي شهد إصابة اللاعبين نيكلاس شوله ولوكاس هيرنانديز اللذين غابا عن صفوف الفريق لفترة طويلة ولكنهما أصبحا على ما يرام الآن.





وفي المقابل، لم يكن مارتينيز منتظما في تشكيلة الفريق خلال الموسم المنقضي الذي طاردته فيه الإصابات. وكان مارتينيز انتقل لبايرن في 2012 مقابل 40 مليون يورو (3ر46 مليون دولار) وهو ما كان رقما قياسيا جديدا لبايرن في ذلك الوقت.





ويتمتع الإسباني مارتينيز بلياقة بدنية جيدة حتى الآن ما جعل بعض التقارير تشير إلى إمكانية عودته للعب في إسبانيا أو الانتقال للدوري الأمريكي ، ولكن هانزي فليك المدير الفني لبايرن أشاد باللاعب كثيرا.





وقال فليك : "يمكنك الاعتماد دائما على خافي (مارتينيز) عندما يكون جاهزا بدنيا. ومن المهم بالنسبة لي أن أستعين بإمكانياته في المباريات".





وقال بواتينج إنه منفتح على البقاء مع الفريق أو الرحيل لفريق آخر، ولكنه مثل مارتينيز يواجه منافسة قوية على فرصة المشاركة بانتظام مع بايرن.





ومن المنتظر أن تكون فرصة المشاركة أكثر صعوبة بعد تعافي شوله وهيرنانديز وعودتهما للمشاركة مع الفريق إضافة لتعاقد بايرن مع الناشئ الموهوب تانجوي نيانزو.





وفي ظل التأخير الذي طال نهاية الموسم بسبب فترة التوقف الطويلة نتيجة أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، ستكون الفرصة متاحة أمام بواتيج ومارتينيز حتى الخامس من أكتوبر المقبل لتحديد مستقبلهما مع الفريق لأنه هو اليوم الأخير في سوق الانتقالات.



