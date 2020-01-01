عمرو سلامة يشن هجومًا حادًا على منتقدي فستان أمينة خليل

السبت 25/يوليه/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

شن المخرج عمرو سلامة هجومًا حادًا على منتقدي فستان أمينة خليل الذي ارتدته أثناء احتفالها بخطبتها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب عمرو سلامة تغريدة جديدة قال فيها :"ماعرفش المفروض أزعل إن في ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل في خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير، ولا أزعل عليهم إن يا عيني ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".

وفي سياق آخر، أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، الذي يتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى، و تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي،وهو بطولة رزان الجمال والتي ستقدم دور ماجي، وآية سماحة والتي ستلعب بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تجسد دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.

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