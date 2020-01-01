أول رد فعل لسمية الخشاب بعد خطوبة أحمد سعد

السبت 25/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية، خلال مقطع الفيديو بفلتر سناب شات وهي تغني أغنية "سر الحياة" للفنانة الخليجية أصيل هميم.

وتقول الخشاب:"لو فكرت ونسيتك لو گلت ما حبيتك المن احب هاي الناس ما بيها من حنيتك ما بيها من حنيتك اتخيل حياتي بدونك أكره الگلب شلونك سر الحياة مو بالماي لا سر حياتي عيونك".


وحظى مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"سرالحياة والسعاده والراحه الحقيقيه شوفت وجهك الغالي".

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