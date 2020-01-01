روسيا تسجل 5871 إصابة و146 وفاة جديدة بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، 5871 إصابة و146 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة 806720 حالة، منها 13192 وفاة.

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الروسية، وصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 789190، منها 12745 حالة وفاة.

 

ورصدت وزارة الصحة الروسية، 9699 حالة شفاء جديدة، ارتفع مجموع المتعافين إلى 572053 وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 204392 مقابل 208364 أمس.

 

 وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 25,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

أكد كيريل دميترييف مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد تبدأ في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل تجاري في شهر أغسطس المقبل.

 

وأضاف دميترييف: "لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، وستنجز المرحلة الثانية بحلول 3 أغسطس، وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثالثة من الاختبارات في روسيا وفي عدة دول في وقت واحد.

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