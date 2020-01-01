رئيس جهاز رشيد: إزالة التعديات بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، بأنه تم إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات المقاولات على مساحة  ٦٠٨٠٠ م2  تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة بالمنطقة "غرب كارفور" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.


وأضاف المهندس أحمد إبراهيم أن جهاز مدينة رشيد الجديدة قام باستلام الأرض من شركة المقاولات المتعدية علي هذه المساحة، والتي قامت بجميع أعمال الإزالة والإخلاء علي نفقتها الخاصة.

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