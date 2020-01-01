وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل مبادرة "دراجتك.. صحتك"

السبت 25/يوليه/2020 - 10:26 ص
حوار الإعلامية هند مدحت مع وزير الشباب
حوار الإعلامية هند مدحت مع وزير الشباب
الفجر الرياضي
أجرت الإعلامية هند مدحت فاروق المذيعة في قناة "ten" حوار مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحديث حول مبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجتك.. صحتك" .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر حواره مع الإعلامية هند مدحت فاروق عبر برنامجها "   "tensportأن المبادرة بدأت بـ 1000درجة على أن يتم استكمال الدراجات إلى 2400 دراجة مع مرور الوقت في المرحلة المقبلة وفقاً أسبقية الحجز. 


وتابع الوزير :" كافة تفاصيل مبادرة "دراجتك.. صحتك" توجد على البوابة الالكترونية لوزارة الشباب والرياضة "، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمسابقات أون لاين في الفترة الحالية.

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