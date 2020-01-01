ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020.. هنا رابط جديد وسريع لمعرفة النتيجة (بالاسم ورقم الجلوس)





نتيجة الثانوية العامة 2020، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي من القسم العلمي والادبي عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بكثرة خلال الأونة الاخيرة لمعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها رسميا والإعلان عنها، الأمر الذي جعلها تتصدر تريند جوجل اليوم.









نتيجة الثانوية العامة 2020، سيتم إعلانها رسميا بعد عيد الأضحى مباشرة وفقا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موجها رسالة لأولياء الامور ليتخلوا عن القلق قليلا وان ينتظروا نتيجة أبنائهم بكل هدوء حرصا على سلامة الطلاب، ونظرا لظروف الامتحانات التي جاءت في ظل ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





ولازالت نتيجة الثانوية العامة 2020 في الكنترولات ويتم تصحيح المواد وتقدير الدرجات كل طالب حسب إجابته، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.





ومن هنا، نقدم للطلاب وأولياء الأمور رابط جديد وسريع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يمكن للطلاب الضغط على هذا الرابط (( هنــــــــــــــــــــا ))



