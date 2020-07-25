سعر الذهب اليوم السبت 25-7-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 25-7-2020 خلال بدايو التعاملات الصباحية في سوق الصاغة عند معدلات إغلاق أمس، وذلك بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقه سجل عندها سعر الجرام عيار 21 نحو 848 جنيها على خلفية صعود كبيير في السعر العالمي، وتنشر بوابة الفجر تحديثات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 726.85 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 21 جرام نحو 848 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 969 جنيه، وقد سجل الجنيه الذهب سعر 6784 جنيه.



وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات دورية مرتبطة بالسعر العالمي وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت هذه الارتفاعات لما يتعرض له سعر أوقية الذهب إلى زيادة غير مسبوقة بسبب توتر الأوضاع السياسية بين الصين وأمريكا شجع الإقبال يستمر على الملاذات الآمنة، بينما يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه.





وقال إيهاب وصفي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الذهب قفزت في تعاملات اليوم نحو 6 جنيه فى الجرام، بعدما سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعات من مستويات 1888 دولار للأوقية ليصل إلى 1902 جنيه.









ويتوقع عدد من خبراء أسواق الذهب العالمية، أن يواصل سعر الذهب ارتفاعات في الأسواق العالية ليسجل 2000 دولار للأوقية بنهاية ديسمبر، متأثر بأزمة كورونا وتوتر الأوضاع السياسية بين أمريكا والصين وعمليات التحفيز النقدي التى تقوم بها البنوك المركزية.



اخترق الذهب يوم الجمعة حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أمريكي صنين المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.

والأسعار متجهة لزيادة خمسة بالمئة على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.4 بالمئة عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو ”المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول“.

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 2216.31 دولار.





