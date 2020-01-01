أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش

السبت 25/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزعم تعرض مجموعة من طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

ونفى نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون الفنان أشرف زكي هذه الأخبار، وقال وفي تصريح خاص لمجلة "لها" إن ما انتشر عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، حول تعرض بعض طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه لا صحة له، لافتًا أن الدراسة متوقفة داخل الأكاديمية منذ خمسة أشهر، بسبب أزمة كورونا وقرارات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، فمتى تعرضن للتحرش.

وأشار الفنان أشرف زكي إلى وجود قوانين تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وأن هذا الأمر لن يسمح به نهائيًا، موضحًا أنه على اتم الاستعداد لاستقبال الشكاوي الخاصة بهذا الأمر من أبنائه الطلاب والطالبات بالأكاديمية، ووعدهم بالسرية التامة للشكوى وسير التحقيقات.

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن تصريح أثيوبيا الأخير حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأوقاف تزف بشرى سارة بشأن صلاة الجمعة

منذ يوم

رد فعل نجم الأهلي بعد الخطأ الإداري بفسخ عقده مع القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ ساعة و نصف

4 بشائر سارة بشأن فيروس كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 22 ساعة

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

منذ ساعتين

أحمد فتحي يُوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يحذر الميليشيات من الاقتراب من سرت والجفرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة

عاجل.. إثيوبيا: لا نريد اتفاقا ملزما حول سد النهضة يقيدنا

منذ حوالي 18 ساعة

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. بدء حجز علاج كورونا تمهيدا لتوزيعه في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات حكومية جديدة تطبق هذا الأسبوع.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:02 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

01:05 ص

شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

09:34 ص

بـ100 مليون يورو.. برشلونة يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

03:33 ص

النجم الساحلي يعرض على الأهلي صفقة ذهبية

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً