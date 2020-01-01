أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش

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انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تزعم تعرض مجموعة من طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.



ونفى نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون الفنان أشرف زكي هذه الأخبار، وقال وفي تصريح خاص لمجلة "لها" إن ما انتشر عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، حول تعرض بعض طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه لا صحة له، لافتًا أن الدراسة متوقفة داخل الأكاديمية منذ خمسة أشهر، بسبب أزمة كورونا وقرارات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، فمتى تعرضن للتحرش.



وأشار الفنان أشرف زكي إلى وجود قوانين تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وأن هذا الأمر لن يسمح به نهائيًا، موضحًا أنه على اتم الاستعداد لاستقبال الشكاوي الخاصة بهذا الأمر من أبنائه الطلاب والطالبات بالأكاديمية، ووعدهم بالسرية التامة للشكوى وسير التحقيقات.