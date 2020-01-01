فيكتوريا تسجل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد

السبت 25/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، حيث وضع المسؤولون توجيهات جديدة لحماية الأشخاص في منازل التقاعد والمساعدة في احتواء موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

وقال مسؤولون حكوميون: "سجلت فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، 357 حالة جديدة بين عشية وضحاها، وخمس وفيات، ارتفاعًا من 300 يوم الجمعة عندما شهدت أعلى حصيلة على الإطلاق من القتلى بلغت 7، ولكن أقل من الزيادة اليومية التي سجلتها يوم الأربعاء، 483 حالة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء، دانييل أندروز، في مؤتمر صحفي دوري: "هذه موجة ثانية عنيدة بشكل لا يصدق".

وأضاف: "أدخلت فيكتوريا حدود الزائرين في دور رعاية المسنين، إلى جانب معدات الحماية الإلزامية للموظفين، وستتولى برنامجًا للاختبار بدون أعراض".

وأوضح "أندروز": "لقد علمنا دائمًا أن رعاية المسنين هي بيئة صعبة للغاية. إذا حصلت على انتقال مجتمعي ثم لديك سلاسل انتقال يقودها الموظفون ، فسوف ترى تفشي المرض".

وأردف: "هذا هو بالضبط التحدي الذي نواجهه في الوقت الراهن."

وقال "أندروز": "الأقنعة ستكون مهمة إن الأشياء الصغيرة، وجمعها معًا هو ما سيضغط حقًا على هذه الأرقام ويؤدي إلى انخفاضها".

وقال مسؤول صحي كبير، إنه على الرغم من الإغلاق، من غير المرجح أن تشهد فيكتوريا انخفاضًا كبيرًا في الحالات الجديدة لأسابيع.

وقال بريت سوتون كبير مسؤولي الصحة للصحفيين: "لا توجد رصاصة سحرية هنا ولا يوجد شيء سيجعل الأرقام المفاجئة تصل إلى الصفر في الأسبوعين المقبلين."

وأضاف: "عندما تكون لديك حالات تفشي يصعب حقًا إدارتها، فستكون هناك حالات مستمرة لبعض الوقت حتى الآن."

نجت أستراليا من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلدان الأخرى، مع وجود 13,950 إصابة و 145 حالة وفاة حتى اليوم السبت، لكن اندلاع التفجيرات الأخيرة في ولايتيها الأكثر اكتظاظًا بالسكان أثار القلق.

دفعت مجموعة من الإصابات في ملبورن، أكبر مدن فيكتوريا، الحكومة إلى فرض إغلاق جزئي لمدة ستة أسابيع وجعل الأقنعة إلزامية لسكانها، أو المخاطرة بغرامة 200 دولار أسترالي (143 دولارًا).

وتعاني فيكتوريا أيضًا من التكتلات في أماكن العمل للحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وتوزيع الغذاء، والتي قال المسؤولون، إنها ستظل مفتوحة حتى لو أمر بإغلاق أكثر صرامة.




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