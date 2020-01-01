المواعيد ونسب النجاح.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020.. تصدرت تلك الكلمات مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات وبداية رحلة بحثهم عن النتيجة التي ستكون عامل رئيسي في التحاقهم بالكليات سواء العلمية أو الأدبية العام المقبل.





وفي السطور التالية، تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020 وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل المختصين خلال الساعات الأخيرة:





- نتيجة الثانوية العامة 2020 ستعلن في الأسابيع الأولى بعد عيد الأضحى، وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





- المؤشرات العامة لنتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضي، حسب الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بالوزارة.





- نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2020 لن تقل عن ٧٨% وسيتم الاستعداد لتحديد أوائل القطاعات والجمهورية اعتبارا من الثلاثاء المقبل من خلال اختيار 75 طالب تمهيدا لإرسالهم للكنترول المركزي بالقاهرة لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.





- مؤشرات شريحة المجاميع فوق الـ90٪ مرتفعة عن العام الماضي، كما أن مؤشرات نجاح نسب العينات العشوائية للمواد الأدبية أعلى من المواد العلمية.





- انتهت الكنترولات من تصحيح 4 مواد بامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائى وجار رصد درجاتها، وهى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية، وتسير الكنترولات وفق الخطة الزمنية المحددة في استكمال تصحيح المواد، ومن المقرر أن يتم تجميع النتيجة وإعلانها بعد العيد مباشرة.









وأدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام، وسط إجراءات وقائية مشددة مع انطلاق ماراثون تلك الامتحانات، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، فانطلقت الامتحانات 21 من يونيو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر الفيروس بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.





ورغم الخوف من الوباء إلا أن نسبة حضور كانت قوية، فقال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم إن نسبة الحضور بالامتحانات تجاوزت 98%، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت على صواب فى إصرارها على عقدها.







