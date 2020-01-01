تامر حبيب لمنة شلبي: "بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه"

Advertisements





حرص السيناريست تامر حبيب على الاحتفال عيد ميلاد الفنانة منة شلبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر تامر حبيب مقطع فيديو احتوى على مجموعة من الصور التي جمعته بالفنانة منة شلبي، وعلق عليه قائلاً:"كل سنة وانتِ طيبة وفُلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي وبنتي وأمي وأختي وسندي وضهري وعزوتي، يا بنت زيزي، يا صاحبي ربنا يفرح قلبك ويهنيكي ويسعدك ويعمل فيكي كل اللي أنا عايزه، بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صادفه".



وفي سياق آخر، تُشارك منة شلبي حاليًا في فيلم " "النمس والإنس"، والفيلم يُشارك في بطولته محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.





