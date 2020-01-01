إجراءات أمنية مشددة خارج القنصلية الأمريكية في تشنغدو

فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة خارج القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الصينية، اليوم السبت، مع استعداد الموظفين بالداخل للمغادرة، بعد يوم من أمر الصين بإغلاقها ردًا على أمر أمريكي يقضي بإغلاق قنصليتها في هيوستن.





تجمعت الشرطة، بما في ذلك العديد من ضباط الملابس المدنية، في الخارج وأغلقت الشارع أمام حركة المرور، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





أدى إغلاق القنصلية البريطانية إلى تدهور حاد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.





تمت إزالة شعار القنصلية داخل المجمع حيث كان يمكن رؤية الموظفين وهم يدفعون العربات وعدة سيارات قنصلية جاءت وذهبت.





ولم ترد القنصلية في المدينة الواقعة في جنوب غرب الصين ولا السفارة الأمريكية في بكين على طلبات "رويترز" للتعليق على الإغلاق.





كان الأمر الصيني بإغلاقه انتقامًا بعد أن منحت إدارة "ترامب" الصين حتى الساعة 4 مساءً. يوم الجمعة الماضي لإخلاء قنصليتها في مدينة تكساس.





وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن القنصلية كانت "مركزًا للتجسس وسرقة الملكية الفكرية".





وقال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية على تويتر إن القنصلية الأمريكية في تشنغدو مُنحت أيضا 72 ساعة للإغلاق، أو حتى الساعة 10 صباحا يوم الاثنين.





وافتتحت القنصلية في عام 1985 ولديها ما يقرب من 200 موظف، بما في ذلك حوالي 150 موظفًا محليًا، وفقًا لموقعها على الإنترنت. ولم يتضح على الفور عدد الذين وصلوا الان بعد اجلاء الدبلوماسيين الامريكيين من الصين بسبب الوباء.





سار عدد كبير من الأشخاص على طول الشارع المقابل للمدخل طوال اليوم، وتوقف الكثيرون لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو قبل أن تنقلهم الشرطة.





في قنصلية هيوستن، قام الموظفون بتعبئة أغراضهم التي شاهدها المتظاهرون السخرية. بعد فترة وجيزة من سريان أمر الإغلاق، شوهدت مجموعة من الرجال الذين بدا أنهم مسؤولون أمريكيون يجبرون على فتح باب خلفي للمنشأة.





عبر سكان تشنغدو عن آراء متباينة حول إغلاق القنصلية الأمريكية في المدينة.





وقال الطالب الجامعي تشانج تشوهان، البالغ من العمر 19 عامًا: "أكثر ما أخشى أن الولايات المتحدة لن تتوقف عند هذا الحد فحسب، فقد تصبح أقبح".





وقال رجل عرف نفسه بأنه جيانج، 29: "أوافق. أغلقت الولايات المتحدة قنصليتنا ، وأعتقد أنه يجب علينا إغلاق قنصليتها أيضًا".





وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين هذا العام إلى ما يقول الخبراء إنه أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب قضايا تتراوح من التجارة والتكنولوجيا إلى فيروس كورونا الجديد ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وقمعها لهونج كونج.



