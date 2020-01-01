أغنية "رد باب" تحصد المليون الأول للفنانة لطيفة

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حققت أغنية "رد باب" للفنانة التونسية لطيفة مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع فقط عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ويحمل فيديو كليب أغنية "رد باب" لقطات مختلفة للطيفة داخل الاستوديو، واللقطات الآخرى من حفلاتها الغنائية.



ونالت الأغنية حب وإعجاب الجميع، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "الأغنية جميلة جدًا من نجاح لنجاح يا نجمتنا".



كلمات الأغنية :

يا زي عاد وفك عليا..ما عدش قلبي باغيك

انت ياما عامل فيا..أخطاني الله يهديك

رد الباب وغرب .. لا تجيني لا تقرب

برا أسال المجرب..حبي صعيب عليك



وأغنية "رد الباب وغرب " من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.